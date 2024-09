Nach den Wahlen 2024 Diese Kommunalpolitiker sitzen im Gemeinderat Freisen

Mit 39,5 Prozent der Stimmen hat sich die SPD bei der Kommunalwahl in Freisen erneut den Sieg gesichert. Zum Feiern war den Sozialdemokraten aber trotzdem nicht zumute. Denn sie mussten Verluste von 8,8 Prozentpunkten hinnehmen. Ganz ähnlich erging es auch dem Zweitplatzierten: Die CDU erhielt 26,3 Prozent, satte 10,1 Prozentpunkte weniger als noch bei der Wahl 2019. Umso größer war die Freude dafür bei der Freien Wählergemeinschaft. Sie legte um 9,6 Prozentpunkte zu und kam auf 24,9 Prozent der Stimmen. Darüber hinaus schaffte in Freisen erstmals auch die AfD den Einzug in das Gremium – mit 9,3 Prozent der Wählerstimmen.