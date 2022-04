Bilder aus dem Weltraum : So sieht Astronaut Matthias Maurer seine saarländische Heimat

Exklusiv Raumstation Mission erfüllt: Kurz vor der Rückkehr zur Erde hat Astronaut Matthias Maurer spektakuläre Fotos seiner Heimat aufnehmen können.

Maurer lebt nun seit knapp sechs Monaten im erdnahen Orbit. Seine Cosmic-Kiss-Mission startete nach mehreren Verschiebungen am 11. November. Gemeinsam mit drei US-amerikanischen Astronauten hob er vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral ab. Am 23. März absolvierte er seinen ersten Außenbordeinsatz, bei dem er Wartungsarbeiten an der Raumstation erledigte. Es war der 441. Weltraumausstieg in der Geschichte der Raumfahrt. Maurer ist der vierte Deutsche, der in den freien Kosmos schwebte. In circa zwei Wochen geht es für den Astronauten der europäischen Raumfahrtbehörde (Esa) wieder zurück auf die Erde. Geplant ist, dass er Ende April auf unserem Heimatplaneten landet.