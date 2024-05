Bilanz nach Dauerregen 360 Hochwassereinsätze im St. Wendeler Land und Hilfe in anderen Regionen

Das teilt eine Sprecherin des Landkreises mit. In einer vorläufigen Bilanz dankt Landrat Udo Recktenwald (CDU) als Chef der Katastrophenschutzbehörde allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz. Insgesamt 360 Einsätze haben diese abgearbeitet. Schwerpunkt waren die Stadt St. Wendel und die Gemeinde Marpingen. In diesem beiden Kommune, so berichtet Dirk Schäfer, waren auch am Samstag noch Helfer dabei, Keller leer zu pumpen.