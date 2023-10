Die bemerkenswerte Geschichte der Bianka Klee-Alles Eine Frau, die allen Schicksalsschlägen trotzt

Sportlich war Bianka Klee-Alles schon immer. „Sporthallen waren sozusagen meine heiligen Hallen“, erzählt sie lachend. Sie studierte Sport und Gymnastik, fuhr im Leben viel Fahrrad, lief gerne. Nur das mit dem Schwimmen, das war immer so eine Sache. Dennoch entschied sie sich 2013, ihren ersten Triathlon zu bestreiten. Am Bostalsee an einem Jedermann-Wettkampf. „Ich bin Brust geschwommen und hatte noch nicht einmal ein Triathlon-Rad. Aber es hatte mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin“, erzählt die Urweilerin.