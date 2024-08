Drei Module Bürgerinitiative stellt Konzept für Missionshaus vor

Ein Schreiben der Bürgerinitiative (BI) Missionshaus an alle Vorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien sollte Zeit bringen. Zeit, die eigenen Ideen zur Zukunft des Areals weiteren Menschen zu erläutern. Vor allem den kommunalen Entscheidungsträgern im Stadtrat, die bau- und planungsrechtlich das weitere Vorgehen bestimmen. „Eine Verschiebung der Abstimmung über die geplanten Änderungen des Flächennutzungs- und Bebauungsplans für das Missionshaus-Areal gibt den Stadtratsmitgliedern die Gelegenheit, das Konzept zu verstehen und zu prüfen und es gegebenenfalls in die Diskussion einzubringen“, schrieb Anton Stier am Mittwoch im Namen der BI an die Fraktionsvorsitzenden.