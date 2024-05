In offenem Brief Bürgerinitiative fordert Bürgerversammlung zum Missionshaus

In einem Offenen Brief hat die Bürgerinitiative (BI) Missionshaus St. Wendel Bürgermeister Peter Klär (CDU) aufgefordert, eine öffentliche Bürgerversammlung zum Bauvorhaben der SG Strukturholding am Missionshaus einzuberufen. Damit schließt sich die BI Marc André Müller an. Der SPD-Fraktionssprecher im St. Wendeler Stadtrat und Bürgermeisterkandidat der Sozialdemokraten hatte gleiches bereits ein paar Tage zuvor gefordert – ebenfalls in einem Offenen Brief. Doch eine Reaktion aus dem Rathaus blieb bislang aus.