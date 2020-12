Stadtrat beschließt Forstwirtschaftsplan : Bürgerinitiative fordert Umdenken im Wald

Aktuell laufen in Winterbach Forst-Arbeiten entlang der 5-Weiher-Tour. Sehr zum Ärgernis der örtlichen Bürgerinitiative Wir für den Wald. Die fordert eine Abkehr von der aktuellen Form der Waldbewirtschaftung in den St. Wendeler Wäldern. Foto: N.Brill/BI WfW

St. Wendel In der virtuellen St. Wendeler Stadtratssitzung geht es am Donnerstagabend auch um den Forstwirtschaftsplan fürs kommende Jahr.

Wenn sich an diesem Donnerstag um 18 Uhr die Mitglieder des St. Wendeler Stadtrates an ihren Bildschirmen versammeln, um die letzte Stadtratssitzung des Jahres virtuell über den Bildschirm zu bringen, wird auch ein Thema debattiert werden, das Nicole Brill und ihren Mitstreitern von der Winterbacher Bürgerinitiative „Wir für den Wald“ unter die Rinde geht: Punkt vier der Tagesordnung behandelt nämlich den Forstwirtschaftsplan für das kommende Jahr.

Innerhalb der vergangenen 30 Jahre hat die Stadt St. Wendel nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Euro in ihren Wald investiert. Instabile Fichtenwälder seien in stabile, standortangepasste Mischbestände umgewandelt worden. Der Flächenanteil der Fichte sei in diesem Zeitraum von 30 auf noch 17 Prozent in 2018 gesunken. An die Stelle von Fichten traten demnach Buchen, Eichen, Vogelkirschen, Bergahorn, Esskastanien, Douglasien und Weißtannen. In der jährlichen Bilanz koste der Wald – zumal mit Zunahme der Trocken- und Borkenkäferschäden – mehr Geld, als seine Bewirtschaftung einbringt. „Geld, das die Kreisstadt St. Wendel zu Gunsten ihrer Wälder auch gerne bereit stellt“, erklärte deren Sprecher im zurückliegenden Sommer.

Info Weitere Punkte auf der Tagesordnung Weitere Tagesordnungspunkte neben dem Forstwirtschaftsplan für das kommende Jahr sind die Weitererhebung von Vergnügungssteuern durch die Kreisstadt St. Wendel nach dem 31. Dezember. Es geht um den vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Krählingsheck“ und die parallele Teiländerung des Flächennutzungsplans in der betroffenen Gemarkung. Die Bebauungspläne und die weitere Entwicklung des Bereichs Lanzenberg in der Kernstadt zu Wohnzwecken bilden ein weiteres Thema. Es gibt Informationen zur Neuausrichtung des Zweckverbandes eGo-Saar und zur Einführung des Dokumentenmanagement-Systems. Auch soll eine kommunale Frauenbeauftragte bestellt werden.

Die Wälder im Besitz der Kreisstadt untergliedern sich in die Forstreviere St. Wendel und Ostertal. Das Revier Ostertal umfasst Gebiete von Osterbrücken, Hoof, Saal, Leitersweiler, Niederkirchen, Bubach, Werschweiler und Dörrenbach sowie den Privatwald des Missionshauses St. Wendel. Das Revier St. Wendel erstreckt sich über Gebiete der Stadt, Niederlinxweiler, Remesweiler, Bliesen und Winterbach sowie den Stadtwald von St. Wendel. Vor allem, was im Revier St. Wendel geschieht, treibt die BI aus Winterbach um. Aktuellstes Wald-Ärgernis aus deren Sicht sind die Forstarbeiten entlang des Premiumwanderwegs 5-Weiher-Tour. „Mit Bestürzung und teilweise Verärgerung haben zahlreiche Winterbacher Bürger und die Mitglieder der Bürgerinitiative Wir für den Wald auf die Forstarbeiten am Winterbacher 5-Weiher-Weg reagiert. Hauptspazierwege und alteingesessene Pfade, wie die sogenannte Todesschlucht, wurden durch schwere Erntemaschinen ramponiert“, beklagen die BI-Sprecherinnen Nicole Brill und Susanne Jung unsiono in einer Pressemitteilung. Buchen und Eichen seien eingeschlagen und geerntet und Fichten kahlgeschlagen worden – mittels hochindustrieller und schwerer Holzernte-Maschinen, deren Einsatz den empfindlichen Waldboden unwiederbringlich verdichte und das Bodenleben und die Wasserspeicherfähigkeit zerstöre. Die derzeitige forstwirtschaftliche Praxis werde von einem immer größer werdenden Teil der Bevölkerung nicht mehr mitgetragen. „Die Bürger wollen keinen geschröpften und heiß geschlagenen Wirtschaftswald, sondern einen gesunden arten- und strukturreichen Wald mit feucht-kühlem Innenklima, der zudem nicht nur für Menschen und ihre Erholung einen unschätzbaren Wert darstellt“, erklärt die BI. Die Bürgerinitiative fordert mit Nachdruck ein Umdenken in der Waldnutzung ein. Die Zeit sei reif, auf das schonende Waldkonzept des Lübecker Stadtwaldes umzustellen. Für ein „Weiter so“ fehle jede Grundlage. Angesichts der anstehenden Entscheidung über den Forstwirtschaftsplan 2021 fordert die BI den Stadtrat St. Wendel daher zu einer Waldwende auf. Konkret sei die Erntemenge auf ein Minimum zu reduzieren und auf schonendere Ernteweisen umzustellen.