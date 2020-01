Unfall : Betrunkener Fahrer parkt Auto auf Leitplanke

Fürth Alkohol und Autofahren verträgt sich nicht, wie ein 37-Jähriger aus Ottweiler schmerzhaft feststellen musste.

Mit dem Auto von der Fahrbahn abzukommen und es auf der beginnenden Leitplanke aufzusetzen, das hat ein 37-Jähriger aus Ottweiler geschafft. Doch das stellte sich erst später heraus, denn als die Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr an der Unfallstelle an der Bundesstraße 420 zwischen Ottweiler und Fürth eintraf, „befand sich zunächst kein Fahrzeugführer des verunfallten Pkws vor Ort“, wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt. Doch noch während der Unfallaufnahme sei der Mann an den Ort des Geschehens zurückgekehrt. Zuvor, also nach dem Unfall, sei er von seiner Ehefrau am Unfallort abgeholt worden. Da die Polizisten recht schnell merkten, dass der Rückkehrer zu tief ins Glas geschaut hatte, wurde ihm in St. Wendel eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.