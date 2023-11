Workshop in Niederkirchen Alte Hausmittel neu entdeckt

In Zeiten des Klimawandels rückt das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in den Vordergrund. Dabei geht es darum, nicht mehr zu verbrauchen als das, was nachwachsen, sich regenerieren oder zukünftig bereitgestellt werden kann. In einer Serie stellt die SZ Einzelpersonen und Gruppen vor, die anhand von Tipps und Aktionen demonstrieren, wie man bereits mit kleinen Veränderungen mehr Nachhaltigkeit in seinen Alltag integrieren kann.