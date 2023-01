Perspektive N am Umwelt-Campus Birkenfeld : Ideen, um die Welt zu verändern

Teilnehmende aus acht Bundesländern und Luxemburg im Kommunikationsgebäude des Umwelt-Campus. Foto: Jannik Scheer​

Lehrkräfte und Schüler aus ganz Deutschland besuchten den Umwelt-Campus Birkenfeld. Es ging unter anderem um Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier fand die zweitägige Veranstaltung „Perspektive N – von der Unesco-Projektschule zum nachhaltigen Studium“ statt, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit und den Austausch von Schulen und Hochschulen im Bereich der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) zu stärken, teilt eine Sprecherin der Schule mit.

Die Präsidentin der Hochschule Trier und Vizepräsidentin für Transfer, Nachhaltigkeit, Gleichstellung und Diversität der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Professor Dorit Schumann, begrüßte die rund 40 Teilnehmenden aus acht Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg) und aus Luxemburg.

Hintergrund Schüler von Unesco-Projektschulen werden in ihrer Schulzeit für Fragen der nachhaltigen Entwicklung sensibilisiert, und der Umwelt-Campus Birkenfeld zeigte mit dieser Veranstaltung die vielfältigen Möglichkeiten für Kooperationen mit den Unesco-Projektschulen auf. Durch die Veranstaltung wurde BNE an der Schnittstelle Schule-Hochschule gefördert, und es entstanden neue Schulkooperationen im überregionalen Bereich.

Klaus Schilling, Bundeskoordinator Unesco-Projektschulen und Professor Alexander Siegmund, Leiter Forum Hochschule im Aktionsplan BNE von der PH Heidelberg, referierten zum Thema Bildung für eine nachhaltige Entwicklung an der Schnittstelle Schule-Hochschule. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Umwelt-Campus und Initiator der Veranstaltung, Professor Klaus Helling, stellte das Green-Campus-Konzept und die Studienangebote am Umwelt-Campus Birkenfeld vor. In einem interaktiven Rundgang mit acht Stationen, unter anderem Zero Emission und Klimaschutz, Studiengang Nonprofit und NGO-Management, Upcycling, Ressourceneffiziente Fertigung und Robotik oder studentische Initiativen für Nachhaltigkeit, lernten die Teilnehmenden den grünsten Hochschulcampus Deutschlands kennen.

Während der Veranstaltung stellten zudem zehn weitere führende Hochschulen ihre nachhaltigkeitsbezogenen Studienangebote in Online-Pitches dar, sodass die teilnehmenden Schulen auch in ihrem jeweiligen regionalen Umfeld Kontakte zu Hochschulen aufbauen können. Bror Giesenbauer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen (DG HochN), ging auf die Förderung der Nachhaltigkeit an Hochschulen ein.

Reiner Mathar von der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU), Landesverband Hessen, stellte die Angebote der vier regionalen Netzstellen für Nachhaltigkeitsstrategien sowie das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit vor. Besonders interessant war dabei das interaktive Onlinetool „Wirkel“, das von Schulen kostenfrei eingesetzt werden kann. Der „Wirkel“ ist ein Spiel, aber auch eine Ideensammlung von ganz praktischen Anregungen, wie jede und jeder die Welt verändern kann. Die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten des „Wirkels“ orientieren sich an den 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung, die sich die Weltgemeinschaft 2015 zum gemeinsamen Ziel gesetzt hat.

Zeit für Gespräche und Networking gab es beim anschließenden Abendempfang mit Dinner Speech und Nachhaltigkeits-Slam von Inga Thao My Bui, musikalisch begleitet durch das „Orchester des Wandels“, das bundesweit Musiker vernetzt, die für den Klima- und Naturschutz aktiv werden und sich mit außergewöhnlichen Konzertformaten mit der Klimakrise auseinandersetzen. Die emotionale Kraft der Musik ist dabei das Medium, Menschen zu erreichen und zu inspirieren, heißt es weiter. Vertreten wurde das „Orchester des Wandels“ durch vier Musiker der Deutschen Radiophilharmonie aus Saarbrücken.

Am zweiten Veranstaltungstag wurden in Workshops die Zusammenhänge zwischen den beiden Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit verdeutlicht. Mithilfe einer Fülle an praktischen Projekten und Beispielen im Unterricht könne einerseits exemplarisch digitale Kompetenz verbessert und andererseits zugleich ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden. Alle Teilnehmenden bauten selbst, zusammen mit Professor Klaus Gollmer, eine IoT-CO2-Ampel, die anschließend in der Schule genutzt werden kann. Eine solche Sensorik diene der Vorsorge in Pandemiezeiten und unterstütze die Etablierung energieeffizienter Lüftungsstrategien im Klassenraum.

Darüber hinaus besuchten die Teilnehmer den Nationalpark Hunsrück-Hochwald und das Wasser-Wissens-Werk in Kempfeld (Landkreis Birkenfeld), die als außerschulische Lernorte das Themenfeld BNE ganz praktisch erfahrbar machen. Die Lehrkräfte waren begeistert von den tollen BNE-Angeboten am Umwelt-Campus und in der Region, sodass einige Schulen bereits überlegen, Klassenfahrten in den Hunsrück zu organisieren.

Professor Helling resümiert: „Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Veranstaltung war eine hervorragende Gelegenheit, den Umwelt-Campus Birkenfeld bundesweit noch bekannter zu machen. Dazu passte natürlich, dass die Bekanntgabe der erneuten Spitzenposition des Umwelt-Campus im Green-Metric-Ranking zwei Tage vor dem Event stattfand. Für mich ist klar, dass Schulen und Hochschulen alle Bildungsaktivitäten darauf ausrichten müssen, die Lernenden zu befähigen, Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung zu implementieren, und so wird BNE zur Pflichtaufgabe für alle Bildungsbereiche.“

Teilnehmende bekommen im Technikum Maschinenbau Info zu Ressourceneffizienter Fertigung und Robotik. Foto: Jannik Scheer Foto: Jannik Scheer​

Der Umwelt-Campus, nur wenige Kilometer vom Saarland entfernt, ist wieder die grünste Hochschule Deutschlands. Foto: Christopher Müller-Dönnhoff