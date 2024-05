Bauern-, Handwerker- und Winzermarkt in St. Wendel Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und mehr

Der Bauern-, Handwerker- und Winzermarkt hat am Sonntag zahlreiche Gäste in die Kreisstadt gelockt. 83 Standbetreiber boten eine große Vielfalt an Waren an. Erstmals hatten die Gäste von 13 bis 18 Uhr auch Gelegenheit zum Shoppen, denn die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft St. Wendel schlossen sich dem Markt mit einem verkaufsoffenen Sonntag an.