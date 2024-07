Bauarbeiten dauern bis 2025 Parkstraße in St. Wendel: Stau bei den aktuellen Kanalarbeiten

Nur selten war das Wetter seit Oktober des vergangenen Jahres so gut wie am vergangenen Dienstag, an dem der Entsorgungsverband Saar (EVS) an die Ecke Parkstraße/Werkstraße in St. Wendel zum Baustellenrundgang geladen hatte. Dass das Wetter seit einem Dreivierteljahr mehr schlecht als recht ist, hat Konsequenzen, denn die Wetterunbilden haben mit dazu beigetragen, dass die Baustelle nicht wie ursprünglich geplant im Herbst dieses Jahres abgeschlossen wird. Die Rede ist von der Erneuerung des Abwasserkanals in der Parkstraße, wobei der bestehende Hauptsammler zu einem Stauraumkanal umgebaut wird.