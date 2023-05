Radweg St. Wendeler Land eröffnet Ob Tourismus oder Alltag: Der Radverkehr rollt (mit Bildergalerie)

Etwas mehr als zweieinhalb Jahre sind vergangenen, seit mit dem ersten Spatenstich der Bau des Bahnradwegs St. Wendeler Land begann. Vergangenen Sonntag nun wurde der 30 Kilometer lange Radfahrweg, der auf den ehemaligen Trassen der Hochwald- beziehungsweise Westrichbahn verläuft, in Freisen offiziell eröffnet. Doch nicht nur dort wurde gefeiert, sondern auch auf dem Kirmesplatz in Sötern sowie rund um den alten Bahnhof in Nonnweiler.