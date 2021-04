Leckeres Wildkraut : Wildpflanze mit bärenstarken Kräften

Bärlauch fühlt sich im Wald wohl, kann aber auch in Gärten angebaut werden. Foto: VDN-Fotoportal/Winfried Heidl/ Naturpark Saar-Hunsrück

St Wendel Ob in der Küche oder in der Heilkunde: Ein Sprecher des Naturparks Saar-Hunsrück verrät, was Barläuch alles kann.

„Die Natur bietet uns vor der Haustür zahlreiche essbare Wildpflanzen, deren Vitalstoffe oft wesentlich höher sind als bei allgemeinen Nutzpflanzen“, berichtet ein Sprecher des Naturparks Saar-Hunsrück. Eine solche Pflanze ist der Bärlauch, dem bärenstarke Kräfte nachgesagt werden und der vielseitig in der Küche einsetzbar ist. Ihm werden blutreinigende und stoffwechselanregende Eigenschaften zugesprochen. Egal, ob als Rohkost zubereitet oder weiterverarbeitet, die Vitalpflanze gehöre auf jeden kulinarischen Frühjahrstisch, heißt es weiter.

Typisch für die Frühlingsküche ist die Zubereitung von Bärlauchaufstrich, -Butter oder -Pesto. Der Bärlauch wird in der Volksmedizin als wilder Knoblauch bezeichnet und wächst mehr oder weniger direkt vor unserer Haustüre. Die Blätter sind vor der Blütezeit Ende März bis April am gehaltvollsten. Aber auch Blüten, Knospen oder Samen sind schmackhaft. Die Knospen können eingelegt als Kapernersatz dienen, Die Samen sind wie grüner Pfeffer genießbar. In der Volksheilkunde wird er als Mittel gegen Arteriosklerose und hohen Blutdruck geschätzt. Wie seine Verwandten, Knoblauch, Zwiebel und Schnittlauch, gehört der Bärlauch zu den entgiftenden und blutreinigenden Wild- und Küchenkräutern. „Die Vitalstoffe des Gewürzwildkrautes übertreffen sogar die Wirkungen des Knoblauchs. Die Bärlauchblätter enthalten mehr Eisen, Magnesium, Mangan, Vitamin C und ätherische Öle als der Knoblauch. Ferner besitzt das Wildkraut einen ungewöhnlich hohen Magnesiumgehalt“, erläutert der Sprecher.

Der Bärlauch wächst auf humusreichen, tiefgründigen feuchten Laubwaldböden bis 1500 Meter in schattiger Lage. Auf Wochenmärkten und in Gemüseläden wird er angeboten. Als Pflanze ist er im Fachhandel zu erwerben und lässt sich sehr gut in einer schattigen Gartenecke oder unter Sträuchern kultivieren. Hübsch anzusehen sind laut Sprecher die weißen Blüten, die meist unter Bäumen und Sträuchern zu sehen sind. Bärlauch same gerne aus oder werde auch von Ameisen verschleppt.