Irische Schüler in St. Wendel Von der flachen Insel ins hügelige Saarland

Den eigenen Horizont erweitern, fremde Länder und Kulturen kennenlernen, Sprachkenntnisse verbessern – dies sind nur einige von vielen Vorzügen, die Austauschprogramme zwischen Schulen bieten. Auch am Cusanus-Gymnasium in St. Wendel nimmt das Thema Austausch eine wichtige Rolle ein. Während sich eine Kooperation mit dem Colegio Heidelberg, einer Privatschule in Las Palmas auf Gran Canaria noch im Aufbau befindet, bestehen bereits seit fast 15 Jahren Partnerschaften mit dem Collège La Providence in Dieppe in der Normandie sowie mit dem Balbriggan Community College im County Fingal in Irland.