Picobello im Landkreis St. Wendel : Glas, Kippen und Tennisball gefunden

St Wendel Auch im St. Wendeler Land beteiligten sich zahlreiche Helfer an der Aktion „Saarland Picobello“.

„Es hat sich leider wieder gelohnt“, lautete das einhellige Fazit der 25 Helfenden in Sötern. Fast ein kompletter Container wurde mit Abfall gefüllt, den Mitglieder von Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Jagdgenossenschaft sowie viele Freiwillige auf dem Söterner Bann eingesammelt haben. Bereits zuvor waren Schüler der Grundschule Sötern unterwegs und haben ebenfalls fleißig gesammelt und die Natur von reichlich Müll befreit. Besonders rund um den Rastplatz an der Landstraße gegenüber der Firma Hörmann war der Wald zugemüllt wie auf einer Deponie. „Wir können uns an dieser Stelle, die die Hauptzufahrt zum Bostalsee ist, nicht ständig so verdreckt präsentieren. Ich werde Kontakt mit den zuständigen Stellen aufnehmen, um hierfür eine Lösung zu finden“, kündigte der Söterner Ortsvorsteher Christian Barth an.

„Unser Dorf wir gesäubert – wir tragen dazu bei“, so lautete das Motto in Winterbach. Etwa 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich. Unterstützt vom Umweltamt der Stadt St. Wendel, haben die Jagdpächter, die Mitglieder der Jagdgenossenschaft und des CDU-Ortsverbandes wie auch einige Mitglieder der BI „Wir für den Wald“ mitgemacht. Unterwegs waren auch die Mitglieder der Feuerwehr mit der Jugendabteilung, die ausgerüstet mit Handschuhen oder Müllzangen eifrig im Dorf den achtlos weggeworfenen Müll einsammelten. Der Müll wurde in Säcke verpackt, auf die Hänger verladen und zum Wertstoffhof in St. Wendel gebracht. Die Jagdgenossenschaft Winterbach unter dem Vorsitz des Jagdvorstehers Horst Schneider hatte die Organisation übernommen. Es gab einiges zu tun. Die Helfer säuberten entlang des neuen Obstbaumlehrpfades vom Sportplatz bis hin zum Wallesweiler Hof und den Weg am Bildstöckchen vorbei in Richtung Alsweiler. Weitere Aktionsorte waren die Waldwege im Tannenwald, die Schutzhütten des Dorfes, die Container-Stellplätze, der Fußweg zum Schützenhaus, Straßenränder oder entlang des Bachlaufes. Ein kleiner Lkw voll mit Unrat von weggeworfenen Verpackungsmaterialien, Masken, Flaschen, Dosen, Baustoffen aus Plastik, Glas und Metall wurde eingesammelt. Die Helfer trafen sich abschließend an der Phönix-Hütte, wo Valentin Backes, früheres Vorstandsmitglied der Jagdgenossenschaft, für Verpflegung sorgte. Ortsvorsteher Gerhard Weiand betonte, dass diese Aktion mehr sein soll, als eine bloße Putz- und Aufräumaktion: „Die Bürger unseres Dorfes sollen für dieses Thema sensibilisiert werden.“ Festzustellen sei ein Rückgang an Sperrmüll und Unrat, seit der Wertstoffhof in St. Wendel in Betrieb ist.