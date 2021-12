Gartenarbeit im Dezember : Damit an Weihnachten der Barbarazweig blüht

Barbarazweige werden traditionell am 4. Dezember geschnitten und blühen dann um die Weihnachtsfeiertage herum. Foto: dpa-tmn/Nestor Bachmann

St Wendel Im heimischen Garten gibt es immer etwas zu tun – selbst im Dezember. Das grüne Wohnzimmer winterfest zu machen, gehört nicht (mehr) dazu. Dafür jedoch andere Dinge.

Über allen Wipfeln ist Ruh, in allen Gärten spürest Du kaum einen Hauch von Arbeit. Und doch gibt es einiges, was der Hobbygärtner selbst im Dezember noch in seinem grünen Wohnzimmer machen kann – und soll. Auch wenn das derzeit eher matschbraun oder schneeweiß ist. Beispielsweise ist der Dezember ideal, um die Kronen der Obstbäume auszulichten. Nun ist das richtige Obstbaumschneiden bekanntlich eine Kunst für sich und es ist grundsätzlich empfehlenswert, mal einen Schnittkurs besucht zu haben, ehe man sich mit Astscheren sowie Säge ans Werk macht. Solche Kurse bieten regelmäßig lokale Obst- und Gartenbauvereine an. Wer es sich aber zutraut und trotzdem schonmal loslegen möchte, sollte grundlegende Dinge beachten.

Geschnitten werden sollten Zweige, die sich kreuzen, und Äste, die nach innen wachsen. Die Schnitte sollten so gesetzt werden, dass die Wunden so klein wie möglich sind. Denn jede nicht verschlossen Verletzung kann ein Einfallstor für Pilze oder Keime sein. Manche Obstgärtner schwören auf Wundverschlussmittel. Andere lehnen sie rundweg ab und setzen auf die natürlichen Selbstheilungskräfte von Bäumen, denn die Pflanzen bilden nach dem Schnitt ein natürliches Gewebe, dass die Wunde verschließt. Wichtig dabei ist: Bäume sollten nur dann geschnitten werden, wenn das Thermometer keinen Frost anzeigt.

Stark wachsende Bäume sollten allerdings erst im Frühling – nicht vor Februar – zurückgeschnitten werden. Denn bei ihnen könnte ein zeitiger Winterschnitt dem Wachstum einen zusätzlichen Schub geben. Einen Schnitt im Dezember vertragen indes auch Ziergehölze gut. Alle zwei bis drei Jahre sollten sie in Form gebracht werden. Die Pflanzen belohnen die winterliche Pflegemaßnahme mit dichtem Wuchs und üppiger Blütenpracht. Allerdings gilt auch hier: Nur an frostfreien Tagen schneiden.

Übrigens: Wer weihnachtlichen Schmuck eher natürlich mag, der kann im Obstgarten oder bei den Ziergehölzen fündig werden. Denn immer am Barbaratag (4. Dezember) werden traditionell die nach der Heiligen Barbara benannten Zweige von Obstbäumen oder Forsythien-Sträuchern geschnitten und in die warme Stube gestellt. Mit der richtigen Auswahl und ein bisschen Glück blühen die Frühlingsboten dann rund um Weihnachten. Besonders gut eignen sich dafür Zweige von Apfel- oder Kirschbäumen. Strahlend gelb bezaubern die aufgeblühten Knospen der Forsythie. Die Zweige der Obstbäume sollten allerdings schon Frost erlebt haben, damit sie auch wirklich blühen. Notfalls kann man die geschnittenen Zweige ein oder zwei Tage in die Kühltruhe legen.

Doch zurück ins grüne Wohnzimmer: Hier galt es vor noch gar nicht allzu langer Zeit als des Hobbygärtners Pflicht, den Garten winterfest zu machen. In der Folge wurde geräumt, geschnitten, geharkt und das Beet umgegraben. Fast klinisch rein ging es in den Winterschlaf. Doch mit zunehmendem Bewusstsein für natürliche Zusammenhänge – der Garten ist Lebensraum für viele Tiere – hat sich bei der Ordnungsliebe einiges getan. Oder besser gesagt beim Seinlassen. Das bedeutet, das Beet nicht umgraben und die verblühten Stauden stehen lassen, damit Insekten und Vögel Nahrung finden und der Igel einen Unterschlupf. Hortensien werden erst im Februar geschnitten, ebenso die großen Gräser. Das hilft so manchem Tier beim Überleben und sieht darüber hinaus auch noch nett aus.

So lange der Boden noch nicht gefroren ist, spricht auch nichts dagegen, Gehölze im Garten zu pflanzen. Die jungen Pflänzchen müssen jedoch gut angebunden und gestützt werden, damit sie den Winterstürmen standhalten können. Aus dem gleichen Grund sollte auch das Erdreich entsprechend festgetreten werden. Und auch diese Neuankömmlinge im Garten sollten in frostfreien Phasen ausreichend gegossen werden.

Einige Gemüsesorten brauchen Frost, um einen guten Geschmack zu entwickeln. Dazu zählen beispielsweise Rosenkohl oder Lauch. Diese und andere Gemüsearten können im Beet bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Experten empfehlen jedoch, die Pflanzen vor allzu heftigem Frost zu schützen. Dazu werden die Beete mit Vlies oder Reisig abgedeckt. Auch Maus-

ohr (Feldsalat) und Spinat können unter einer solchen Schutzschicht prima überwintern – schaffen das zum Teil aber auch ohne. Auch Mangold übersteht zumindest den Beginn des Winters meistens problemlos, wenn der Boden um die Pflanze geschützt – beispielsweise mit einer Laubschicht – und die Pflanze mit Vlies abgedeckt wird. Falls der Mangold in einem Frühbeet angebaut wurde, kann er oft den ganzen Winter hindurch geerntet werden.

Gemüse, welches eher empfindlich auf Frost reagiert, sollte spätestens jetzt raus aus dem Boden: Knollensellerie etwa oder Rote Beete, ebenso Möhren. Gelagert werden sollte die Ernte an einem kühlen Ort bei Temperaturen zwischen zwei und vier Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit sollte achtzig Prozent betragen. Idealer Aufbewahrungsort ist eine Kiste im Keller mit feuchtem Sand. Aber es geht auch ein unbeheiztes Gewächshaus. In diesem ist der Dezember der ruhigste Monat, wenngleich hier auch noch Feldsalat geerntet werden kann.

In den Dezember-Nächten kann es wie schon erwähnt empfindlich kalt werden. Daher sollten spätestens jetzt die verbleibenden Pflanzen vor Frost geschützt werden. Pflanzen in Kübeln können mit dämmendem Vlies umwickelt werden, Jute- oder Leinensäcke gehen aber auch. In jedem Fall sollte das verwendete Material nicht zu schwer sein für die Pflanzen. Und es empfiehlt sich, eine Styroporplatte unter den Blumenkübel zu legen, um das Grünzeug vor Bodenkälte zu schützen.

Doch im Winter wird nicht nur geschnitten, geerntet und eingepackt – selbst im Dezember kann zum Samentütchen gegriffen werden. Denn manche Pflanze braucht den Kälte-

reiz, um Keimen zu können. Schlüsselblume, Eisenhut oder Kuhschelle beispielsweise brauchen, damit ihre Saat auch aufgeht, Temperaturen von unter fünf Grad Celcius – und das über einen Zeitraum von mehreren Wochen.

Immergrüne Pflanzen, die im Garten überwintern, benötigen trotz frostiger Temperaturen Wasser. Gerade dann, wenn der Winter vergleichsweise trocken ist. Es ist jedoch ausreichend, sie alle 14 Tage zu gießen.