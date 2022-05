Astronaut Matthias Maurer kurz vor dem Rückflug : Unvergessliche Momente im unendlichen Universum

Foto: Nasa/Esa 10 Bilder Was Astronaut Matthias Maurer im All erlebt hat

Ein letzter Abstecher in die Cupola, ein letzter Blick auf die blaue Kugel, ein letzter Salto in der Schwerelosigkeit — dann ist die Cosmic-Kiss-Mission zu Ende. Für Astronaut Matthias Maurer geht es in den nächsten Tagen zurück auf seinen Heimatplaneten.