Zum Tag der Deutschen Einheit : Astronaut Matthias Maurer bekommt Bundes-Verdienstkreuz verliehen

Zum Tag der Deutschen Einheit verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 21 Verdienstorden. Astronaut Matthias Maurer ist einer der Geehrten.

Der Esa-Astronaut Matthias Maurer bekommt am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, umgangssprachlich auch Bundesverdienstkreuz genannt, von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen. Unter dem Motto “Brücken bauen“ lädt Steinmeier am Freitag, 30. September, 21 Menschen für die Verleihung in das Schloss Bellevue ein.