Arbeitsmarkt März Frühjahrsbelebung im Kreis nicht in Sicht

Die Branchen, welche im März die meisten offenen Kapazitäten gemeldet haben, waren das Gesundheits- und Sozialwesen, der freiberufliche/wissenschaftliche/technische Dienstleistungsbereich und das Verarbeitende Gewerbe. Aber auch in anderen Bereichen bot sich ein attraktives Angebot an offenen Stellen, insbesondere im Öffentlichen Dienst, in der Zeitarbeit, im Handel, im Gastgewerbe, im Baugewerbe sowie im Bereich Erziehung und Unterricht.