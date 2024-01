Gedenktag „Der Antisemitismus war nie verschwunden“

Rixecker Ich werde auf die Geschehnisse nahe Potsdam eingehen, die von Correctiv aufgedeckt wurden. Für mich ist das, was da passiert ist, ein Zeichen dafür, wie wichtig Gedenken ist. Erinnerung und Gedenken bedeuten für mich Respekt vor den Opfern der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft. Andererseits habe ich darin schon immer etwas gesehen, dass uns zukunftsfähig macht. Wir müssen diese Erinnerungen zum Anlass nehmen, um darüber nachzudenken, wo sich Gefahren entwickeln und wie wir ihnen entgegen treten können. Anders als das damals geschehen ist. Das passt sehr gut nach St. Wendel, denn dort wird ja schon seit vielen Jahren, unter anderem von ganz jungen Menschen, tolle Gedenkarbeit geleistet. Etwa durch die Spurensucher Arbeitsgemeinschaft der Gemeinschaftsschule Theley. Ich werde aber auch auf die Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland sowie die Veränderung unseres Blicks im Zuge des 7. Oktobers eingehen. Ich habe meinem Vortrag ja die Frage vorgestellt, was der 7. Oktober 2023 mit dem 27. Januar 2024 zu tun hat. Beide Tage, die Befreiung von Auschwitz und zuletzt, in anderer Dimension, der Angriff der Hamas auf Israel haben uns gezeigt, wie, pathetisch ausgedrückt, das Böse Macht gewinnen kann und wie es sich auswirkt: Nämlich in grauenhaften, bestialischen, barbarischen Geschehnissen.