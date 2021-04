Neuanmeldungen im St. Wendeler Land : Zwei Drittel der Schüler entscheiden sich für Gemeinschaftsschulen

St Wendel Bei den Neuanmeldungen für die sieben weiterführenden Schulen steht wie in den vergangenen Jahren die Gemeinschaftsschule Türkismühle an erster Stelle.

123 Viertklässler haben sich nach Angaben der Kreisverwaltung für das kommende Schuljahr angemeldet. Unterrichtet werden sie voraussichtlich in fünf Klassen. Das sind zwar 13 Schüler weniger als im Schuljahr 2020/21, aber auch die Zahl der Neuanmeldungen insgesamt ist deutlich gesunken. Waren es zum Schulbeginn im Sommer 2020 noch 670 Neuanmeldungen, so sind es aktuell mit 620 immerhin 50 weniger. Jeder dritte angehende Fünftklässler entscheidet sich für eines der beiden Gymnasien in der Kreisstadt St. Wendel, das waren im Schuljahr 20/21 genauso viele.