Wenn am Montagmorgen der Wecker klingelt, beginnt für einige Kinder im St. Wendeler Land ein besonderer Tag, denn es ist ihr erster Schultag. Mehr als 700 Erstklässler werden an den 13 Grundschulen im Landkreis eingeschult. Zum Start haben sie nicht nur ihre Ranzen dabei, sondern auch prall gefüllte Schultüten. Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren ist die Zahl der Anmeldungen nach Angaben der Stadt St. Wendel und der Gemeindeverwaltungen im Landkreis für das Schuljahr 2024/25 stabil geblieben. Hier ein Überblick, in welcher Kommune die meisten Abc-Schützen eingeschult werden.