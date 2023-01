Kanzelrede in St. Wendel : Anke Rehlinger prangert Kinderarmut und Zwangsprostitution an

Zum zweiten Mal nach 2014 predigte Anke Rehlinger in der evangelischen Stadtkirche. Foto: Frank Faber

St Wendel In ihrer Rede in der evangelischen Stadtkirche St. Wendel ging Ministerpräsidentin Anke Rehlinger auf die sozialen Ungerechtigkeiten in den Bereichen Bildung und sozialer Teilhabe ein. Sie verurteilte außerdem die Angriffe in Berlin an Silvester.