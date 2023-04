Seniorennachmittag Anerkennung und ganz viel Musik

Als eine Feier, die allen Freude und Entspannung im Einerlei des Alltags vermitteln sollte, bezeichnete Ortsvorsteher Gerhard Weiand den traditionellen Seniorennachmittag in der örtlichen Mehrzweckhalle, wie ein Ortssprecher in einer Mitteilung schreibt. Mit dieser Veranstaltung wolle man den Seniorinnen und Senioren zeigen, dass ihre Verdienste um das dörfliche Gemeinschaftsleben nicht vergessen seien, so Weiand. Vorbereitet und durchgeführt von der Interessengemeinschaft Winterbacher Vereine, wurde für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt.