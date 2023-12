Adventszeit Alte Schmiede erstrahlt weihnachtlich

Zum dritten Mal fand am vergangenen Samstag in Hoof die Schmiedeweihnacht statt, deren außergewöhnliches Ambiente erneut viele Besucher anlockte.

Der Giebel der alten Dorfschmiede im Herzen von Hoof war hell erleuchtet und die Schwedenfeuer brennen lichterloh, als sieben Vereine und private Anbieter, die ihre Pavillons und Stände rund um den Mehrgenerationenplatz in Hoof aufgebaut hatten, die Gäste um 16 Uhr zur Schmiedeweihnacht begrüßten.