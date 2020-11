Corona-Pandemie im Landkreis St. Wendel : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf Wert unter 100

St. Wendel Das war zuletzt Mitte Oktober im Landkreis St. Wendel der Fall. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist am Donnerstag gesunken.

Einstellig ist am Donnerstag die Zahl, die das Gesundheitsamt in Sachen Corona-Neuinfektionen vermeldet. Wie dessen Sprecher berichtet, sind neun Fälle bekannt geworden. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Freisen (2) und Nonnweiler (2) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (5).