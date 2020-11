Pandemie im St. Wendeler Land : Drei neue Corona-Infektionen und ein Todesfall

St. Wendel Ein Sprecher des Gesundheitsamtes im Landkreis St. Wendel informiert über die aktuelle Entwicklung der Pandemie.

Es ist die niedrigste Zahl seit längerem, die ein Sprecher des Gesundheitsamtes am Montag für den Landkreis St. Wendel vermelden konnte. Lediglich drei Corona-Neuinfektionen sind demnach bekannt geworden. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Nonnweiler (1), Marpingen (1) und Oberthal (1).

Wie der Sprecher weiter berichtet, ist der Corona-Fall in der Gemeinde Nonnweiler in einem Altenheim aufgetreten. Der Test eines Bewohners fiel positiv aus. Die Abstriche von elf Mitarbeitern und 30 Bewohnern werden am Mittwoch vorgenommen.