Tipp der Verbraucherzentrale : Diese Fördermöglichkeiten gibt es beim Heizungs-Austausch

Nicht nur das Runterdrehen spart Geld. Es kommt auch auf die Heizungsnalage an. Foto: dpa/Ole Spata

St. Wendel Bundesregierung unterstützt Hausbesitzer, die ihre alte Öl-Heizung austauschen wollen.

Wer auf eine Gasheizung in Kombination mit erneuerbaren Energien (zum Beispiel mit Solarkollektoren) umsteigt, bekomme für diese so genannte Gas-Hybridheizung einen Zuschuss von 30 Prozent der Kosten. So werde ein erheblicher Teil der Mehrinvestition für die Solarkollektoren durch den Zuschuss finanziert. Auch bei der Gas-Hybridheizung erhalten diejenigen, die bisher eine Ölheizung haben, einen zusätzlichen zehnprozentigen Ölaustauschbonus.