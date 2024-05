Was tut sich in St. Wendel? Vereinigung heißt Bau-Vorhaben gut

Der Vorstand der Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ hat in einer Stellungnahme das Bauvorhaben auf dem Heiligen Berg (wir berichteten) grundsätzlich begrüßt. Der Bebauungsplan in seiner jetzigen Form bewahre den Standort Missionshaus samt seinem baukulturellen Erbe langfristig und diene dazu, ihn weiterzuentwickeln. „Die Ansiedlung von weiterem Wohnraum, neuen Unternehmen, Freizeitmöglichkeiten und ähnlichem trägt zu einer Steigerung der Einwohnerzahlen und einer Erhöhung des Besucheraufkommens in unserer Stadt bei, wovon alle profitieren“, heißt es in einem entsprechenden Schreiben.