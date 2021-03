Aktion im St. Wendeler Land : Herzogin Luise soll als Botschafterin dienen

St Wendel Zum Weltfrauentag haben sich die Stadt St. Wendel und der Landkreis eine Aktion überlegt. Frauen sind zum Mitmachen aufgerufen.

Zum Weltfrauentag am Montag, 8. März, haben sich die Frauenbeauftragten der Stadt St. Wendel und des Landkreises gemeinsam mit den Teilnehmerinnen des Projektes „Parité – mehr Frauen in die Politik“ eine Aktion ausgedacht. Frauen und Mädchen sind zum Mitmachen aufgerufen. Was wünschen sie sich zum Weltfrauentag 2021? Was beschäftigt sie gerade am meisten? Die Beiträge und Ideen können per E-Mail eingereicht werden und werden dann auf Satinbänder geschrieben. „Um die Stimmen der Frauen zu verkünden, werden die Bänder im Aktionszeitraum an der Bronze-Statue der Herzogin Luise im Außenbereich des Dienstgebäudes am Schlossplatz befestigt. Luise soll als Botschafterin dienen“, erläutert eine Sprecherin des Landratsamtes. In der Nähe der Statue werden demnach auch Bänder zum Beschriften deponiert.