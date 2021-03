Internationaler Frauentag in St. Wendel : Luise als Botschafterin für Frauen

St Wendel Zum Internationalen Frauentag gibt es auch in St. Wendel eine besondere Aktion.

Am Internationalen Frauentag am 8. März wird weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter hingewiesen. Auch im Landkreis St. Wendel. „Leider haben wir noch nicht überall eine vollständige Gleichstellung erreicht“, sagt Ursula Weiland, Frauenbeauftragte des Landkreises St. Wendel.

„Dafür gibt es vielfältige Gründe: Einerseits verdienen Frauen in typischen Frauenberufen häufig nicht so viel wie ihre Partner, sodass sie deshalb diejenigen sind, die für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben. Kommen mehrere Kinder zur Welt, sind das schnell sechs bis zehn Jahre“, weiß Weiland. Teilzeit oder Minijobs seien dann die einzigen Alternativen. „Wenn die Frau dann, nach der Familienphase, wieder arbeiten will, hat sich in der Zwischenzeit so manches in der Berufswelt verändert. Und: Arbeitgeber scheuen die Einstellung von Frauen, weil sie ja Kinder zu betreuen haben.“