Aktion der Vereinigung der Freizeitreiter auch in Niederkichen Reiter tragen Botschaft von Ort zu Ort

„Die Route startet in Berviller in Frankreich und verläuft in mehreren Etappen bis nach Montabaur. Eine der Zwischenstationen ist auch hier auf meinem Hof in Niederkirchen“, berichtet Cullmann, die stellvertretende Vorsitzende des VFD ist. „Die Reiter tragen eine Charta bei sich, die immer wieder an die nächste Gruppe weitergegeben wird und auf der bestimmte Funktionäre und Ehrenträger dann unterschreiben sollen.“ Diese Charta sei eine Art schriftliche Petition, auf der die Unterzeichner sowohl der Reit- und Fahrkultur als auch dem freien Reiten ihre Unterstützung zusagen. Was heute ganz selbstverständlich erscheint, war Anfang der 1970er Jahre ein umstrittenes Thema. Wie Cullmann erklärt, drohte damals ein neues Bundeswaldgesetz mit dem Verbot des Reitens in Wäldern. Dies sei auch der Grund, warum sich der VFD vor 50 Jahren aus einer Gruppe Freizeitreiter heraus gebildet habe.