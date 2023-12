Party in Nonnweiler Nikolaus kam im Korb aus dem Himmel

Seine Mitstreiter haben an den Verkaufsbuden alle Hände voll zu tun. Im Pavillon von Michael und Beate Müller steigt Dampf aus einer großen Pfanne auf. Mehr als 70 Kilogramm Kartoffelmasse haben sie für ihr Dibbelabbes-Gericht mit Apfelmus vorbereitet. Patrick Werle legt ein Stück Lyoner in eine Schale und schiebt sie in alten Pizza-Ofen. „Wir haben 40 Ring Lyoner und 300 Würstchen“, berichtet Werle. Zudem gibt es Pizza oder Gulaschsuppe, der Glühwein könnte ein paar Grad heißer sein.