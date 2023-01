Kaufe zwei statt eins : Adventsaktion zu Gunsten der St. Wendeler Tafel

1375 Euro kamen bei der Aktion daraus gemacht. Foto: Karin Zapp Foto: Karin Zapp

St Wendel 1375 Euro sind bei der Caritas Schaumberg-Blies zu Gunsten der Tafel zusammenkommen. Die Verantwortlichen sprechen von einem vollen Erfolg.

Ein voller Erfolg war die Adventsaktion der Pfarreiengemeinschaft St. Wendel, wie eine Sprecherin der Caritas in einer Pressemitteilung schreibt. Am zweiten und dritten Adventssonntag startete in den St. Wendeler Pfarreien St. Anna und St. Wendelin, in Bliesen, Winterbach, Urweiler und Niederlinxweiler eine Hilfsaktion unter dem Motto „Kauf zwei statt eins“ zu Gunsten der St. Wendeler Tafel. Flankiert wurde diese Initiative auch vom Katholischen Kindergarten Hl. Familie in Winterbach.

Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Neben einer Vielzahl von Lebensmittel, Hygieneartikel und Windeln kamen noch stolze 1375 Euro an Geldern zusammen, die Pastor Klaus Leist zusammen mit den Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte überreichen konnte.

Info Über den Caritasverband Schaumberg-Blies Der Caritasverband Schaumberg-Blies ist ein anerkannter Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche mit Wirkungskreis in den Landkreisen Neunkirchen und St. Wendel. Mit seinen zwei Sozialstationen an den Standorten St. Wendel (Außenstelle Tholey) und Illingen (Hüttigweiler), mit seiner auf Demenz spezialisierten Tagespflegeeinrichtung, sowie den Beratungsstellen in Neunkirchen und St. Wendel, unterstützt der Caritasverband Schaumberg-Blies hilfesuchende Menschen mit einem vom christlichen Menschenbild geprägtem Beratungs- und Pflegeangebot. Der Caritasverband Schaumberg- Blies im Landkreis Neunkirchen wurde 1933 gegründet. Der Standort im Landkreis St. Wendel kam 1947 hinzu. Der Verband beschäftigt aktuell rund 310 hauptamtliche Mitarbeiter, welche von mehr als 1700 Mitgliedern und ehrenamtlich engagierten Helfern unterstützt werden.

Dirk Schmitt, stellvertretenden Direktor des Caritasverbandes Schaumberg-Blies, bedankte sich im Namen der vielen haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an der Tafel für diese großartige Unterstützung. „Es ist schön, dass es Menschen gibt, die sich zum Wohle anderer einsetzen“, so Schmitt, „mit dieser Unterstützung fällt es leichter, auch weiterhin den Tafelbetrieb aufrechterhalten zu können.“

Pastor Klaus Leist verwies auf das deutliche Zeichen des St. Wendeler Pfarreienrates, der diese Adventsaktion initiiert hat, den Blick auf die vielen in Not geratenen Menschen zu lenken, deren Sorgen und Nöte stetig zunehmen, und war sichtlich begeistert vom Erfolg dieser Hilfsaktion: „Wir wollen als Kirche die Menschen, die auch hier bei uns von Armut betroffen sind, nicht im Stich lassen und ihnen an der Seite stehen. Auch für Sie soll das Geburtsfest Jesu und Weihnachten für sie zu einem Fest werden kann, das ihnen Freude und Hoffnung gibt, nicht vergessen zu sein.“ Die St. Wendeler Tafel unter Trägerschaft des Caritasverbandes Schaumberg-Blies gibt es seit März 2007 und geht auf die Initiative des Pfarrgemeinderates St. Wendel und des Frauenbundes zurück, wie es weiter heißt. Mit anfangs rund 80 bedürftigen Familien ist die Zahl derer, die die Leistungen der Tafel in Anspruch nehmen, auf aktuell über 500 Haushalte angewachsen, Tendenz steigend. Somit profitieren über 1500 Personen, davon fast 600 Kinder, von diesem Angebot.

Die St. Wendeler Tafel hat aber auch einen Mehrwert, sie ist eine „Tafel plus“. Das bedeutet, dass über die reine Verteilung von Lebensmitteln hinaus den Tafelkunden

weitergehende Hilfen angeboten werden. „Wir interessieren uns in erster Linie für den Menschen dahinter und unterstützen mit Beratungsleistungen und Hilfen“ weiß Daniela Theobald, Leiterin der sozialen Beratung in St. Wendel.