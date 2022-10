Abschlussprüfung THW St. Wendel : Personen retten und Stromversorgung sichern

St Wendel Auch in diesem Jahr fand die Abschlussprüfung Grundausbildung traditionell im Ortsverband St. Wendel des THW statt – allerdings mit einer Neuerung. Insgesamt nahmen 26 Prüflinge an der Abschlussprüfung teil.

Am Samstagmorgen, 24. September reisten Helferinnen und Helfer aus sechs verschiedenen Ortsverbänden in St. Wendel an. Dabei waren die Einsatzkräfte aus St. Wendel bereits seit 7 Uhr im Einsatz, um die anstehende Abschlussprüfung Grundausbildung vorzubereiten.

Bereits am Vorabend wurden die Materialien zusammengestellt und auf die einzelnen Stationen aufgeteilt. Insgesamt nahmen 26 Prüflinge an der Abschlussprüfung teil, welche in neun Gruppen aufgeteilt wurden. Das Besondere in diesem Jahr: Die Prüfung fand erstmals in der neuen Liegenschaft des THW OV St. Wendel statt. Dabei stand auf dem ehemaligen Autohaus-Gelände wesentlich mehr Platz zur Verfügung als in den vergangenen Jahren.