Corona im Landkreis St. Wendel : 528 Bewohner in Pflegeheimen wurden bislang geimpft

528 Bewohner in Pflegeheimen wurden bislang geimpft

Im Landkreis St. Wendel ist bislang in zehn der 14 Pflegeheime gegen das Coronavirus geimpft worden.

Das teilt eine Sprecherin des saarländischen Gesundheitsministeriums auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung mit. 528 Bewohner und 16 Mitarbeiter haben demnach das Vakzin erhalten (Stand: Freitag, 18 Uhr). Wie viele Menschen in der Region bislang insgesamt geimpft wurden, konnte die Sprecherin nicht sagen. „Zahlen für die einzelnen Landkreise werden nicht erhoben“, heißt es.

Ganz genau notiert werden hingegen die Neuinfektionen. Auch am Samstag hat das St. Wendeler Gesundheitsamt wieder weitere Corona-Fälle gemeldet. 15 Menschen haben sich nach Angaben eines Sprechers aus dem Landratsamt angesteckt. Die Betroffenen leben in den Kommunen St. Wendel (5), Oberthal (3), Nohfelden (3), Tholey (1), Freisen (1), Marpingen (1) und Namborn (1). Die Sieben-tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist auf 117,23 gesunken. Am Freitag lag der Wert bei 126,43.