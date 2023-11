Für nach dem Einsatz 460 Jogginganzüge für die Feuerwehren im Landkreis

Diese Maßnahme dient dem Schutz der Feuerwehrangehörigen vor gesundheitlichen Risiken, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit. Gerade nach Einsätzen, bei denen die Gefahr besteht, dass gefährliche Rauch- und Rußpartikel an der Kleidung haften bleiben, sei eine schnelle Umkleidemöglichkeit unerlässlich. Mit den neuen Jogginganzügen können sich die Einsatzkräfte direkt an der Einsatzstelle umziehen und somit das Risiko minimieren, kontaminierte Kleidung in die Fahrzeuge, die Gerätehäuser oder gar in die eigenen vier Wände zu tragen.