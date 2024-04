„Good times - Flash wie früher“ 40 Jahre Flash – so war die Geburtstagsparty in St. Wendel (mit Fotos)

Das Motto der Party lautet „Good times - Flash wie früher“. Heutzutage sind Partygäste normalerweise aus Prinzip nicht mehr vor ein Uhr Nachts in den Clubs. Doch wie zu den Hochzeiten des Flash in St. Wendel, sind die Gäste an diesem Abend jedoch schon frühzeitig da. Um 22:30 Uhr öffnet die Diskothek etwas später als geplant die Türen. Die ersten beiden Besucher in der Reihe sind Stammgäste und erzählen, sie seien immer die Ersten in der Reihe und besuchen das Flash bereits seit Anfang der 2000er.