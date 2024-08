35 Jahre Orthopädie im Marienhaus Klinikum St. Wendel Ottweiler Chefarzt spricht über moderne Implantate und schonende OP-Techniken

Es ist der Moment, in dem der Kalte Krieg zu Ende geht: Am Abend des 9. November 1989 öffnen sich die Schlagbäume. Unzählige Menschen strömen von Ost nach West, liegen einander in den Armen. Die Berliner Mauer ist gefallen. Doch während Deutschland die Wiedervereinigung feiert, freut man sich im Marienhaus Klinikum Ottweiler über eine Trennung. Nach einer Umstrukturierung sind die Chirurgie und Orthopädie nun zwei separate Fachbereiche.