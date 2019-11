Starker Vogelzug : 3200 Kraniche zogen über den Hochwald

Mehr als 3000 Kraniche zählte der Vogelkundler Bernd Konrad am Dienstag von Primstal kommend in Lockweiler. Sie schraubten sich in die Höhe. Zu sehen ist auch ein Mäusebussard. Foto: Bernd Konrad

Primstal/Lockweiler So einen starken Kranichzug innerhalb weniger Stunden hat Bernd Konrad schon lange nicht mehr erlebt. Der Vorsitzende des Nabu-Ortsvereines Lockweiler-Krettnich, Vogelkundler und Naturfotograf, zählte am Dienstag zwischen 15.10 und 17.25 Uhr nach eigenen Angaben ingesamt 3200 Kraniche, die sich von Primstal kommend in Lockweiler in die Höhe schraubten.