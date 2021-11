Inzidenz liegt bei 276,8 : 32 neue Corona-Infektionen im Landkreis

12.11.2021, Niedersachsen, Laatzen: Eine Mitarbeiterin steht mit einem Teststäbchen für einen Abstrich in einer Corona-Teststelle. Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hat wieder einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Freitagmorgen (26.11.2021) 76 414 Fälle in 24 Stunden. (Zu dpa «RKI registriert 76 414 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 438,2») Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Julian Stratenschulte

St Wendel Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete am Freitag insgesamt 32 neue Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus im St. Wendeler Land. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, blieb die Sieben-Tage-Inzidenz nahezu unverändert bei 276,8.

Ein Corona-Infizierter wurde in der Gemeinde Freisen registriert, vier in Marpingen und zwei in Namborn. Vier neue Corona-Infektionen wurden aus der Gemeinde Nohfelden gemeldet, sieben weitere aus Nonnweiler und zwei aus Oberthal.

Drei Corona-Infektionen gab es in der Gemeinde Tholey und neun in der Kreisstadt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 4454 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, 3969 gelten inzwischen als genesen. In 1402 Fällen wurde eine der bekannten Corona-Mutationen festgestellt, heißt es in der Mitteilung weiter.