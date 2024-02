Demo gegen Rechtsextremismus „Wir sind hier, und ihr kommt nicht vorbei“

Auf 200 bis 300 Teilnehmer hoffen die Veranstalter nach eigenen Angaben. Zehn Mal so viele kommen am späten Montagnachmittag auf den St. Wendeler Schloßplatz zusammen. Bis in die Schloßstraße hinein stehen die Menschen, der Aufgang zum alten Rathaus ist wie eine kleine Seitenempore vollbesetzt, selbst den im Winter abgedeckte Brunnen haben einige erklommen, um eine bessere Sicht auf die Bühne mit den Rednern und der Samba-Gruppe der Lebenshilfe zu haben. Eine halbe Stunde vor Beginn der Demo gegen den ausufernden Rechtsdrall in Teilen der Gesellschaft sind die Menschen aus allen Himmelsrichtungen in die Stadtmitte geströmt.