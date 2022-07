Zauberer Jakob Mathias aus Oberlinxweiler : 27-jähriger Magier übernimmt Leitung von Straßenzauberer-Wettbewerb in St. Wendel

Der Magier Jakob Mathias beim Straßenzauberfestival 2018 in St. Wendel. Foto: Marko Völke

St. Wendel/Oberlinxweiler Eigentlich schreibt er gerade an seiner Masterarbeit, die er eine Woche nach dem „Internationalen Wettbewerb der Straßenzauberer“ in St. Wendel Anfang August abgeben muss. Doch der 27-jährige Jakob Mathias ist selbst passionierter Zauberer und übernimmt deshalb die organisatorische Leitung des Wettbewerbs.

Den „Internationalen Wettbewerb der Straßenzauberer“ in St. Wendel hat Jakob Mathias bereits aus den ganz unterschiedlichsten Perspektiven erlebt: „Schon 1998 war ich im Alter von drei Jahren zum ersten Mal dabei“, blickt der Magier aus Oberlinxweiler auf seine Premiere als Zuschauer zurück. Sein Papa Martin Mathias, der schon seit Jahrzehnten erfolgreich in der Branche tätig ist, kam auf die Idee, ein solches Festival, auf das er bei einem seiner bundesweiten Auftritte aufmerksam wurde, auch im Saarland zu veranstalten. Zusammen mit dem langjährigen Organisator Georg Lauer etablierte er es in seiner Heimat.

In den vergangenen Jahren war Jakob Mathias dort in den verschiedensten Funktionen im Einsatz: „Ich gehörte schon zu den Teilnehmern und saß in der Jury“, sagt der 27-Jährige. Und in Jahren, in denen er eigentlich keine dieser Aufgaben übernommen hatte, sprang er immer wieder kurzfristig ein und packte spontan mit an.

2022 übernimmt er nun bei der 20. Ausgabe vom 5. bis 7. August erstmals die organisatorische Leitung. Denn sein Vorgänger Georg Lauer, den er von Kindesbeinen her kennt, und der von Anfang an 19 Mal den Wettbewerb für die Stadt St. Wendel gemanagt hat, musste diesen aus gesundheitlichen Gründen abgeben: „Das Festival ist unter seiner Feder gewachsen. Alle Verantwortlichen sind ihm sehr dankbar“, würdigt Mathias Lauers Leistungen. Mit Magiern aus aller Welt gilt der Wettbewerb inzwischen sogar als Europas größtes Straßenzauber-Festival.

Bereits 2021 führte Mathias mit der Stadt erste Gespräche über die Zukunft der Veranstaltung. Nach der zweijährigen, durch die Pandemie bedingten Zwangspause sei man sich relativ schnell einig gewesen, dass und wie das Festival weiter geht. Anfang 2022 fing er schließlich mit der Organisation an. Die Teilnehmer habe er sehr schnell aus den zahlreichen Bewerbern von den USA bis Spanien zusammen bekommen. Bei der Auswahl sei es wichtig, die richtige Mischung zu finden – und zwar sowohl aus neuen Gesichtern und Stammgästen, als auch bei den Darbietungen. „Es wäre ja nichts langweiliger, als zehnmal das berühmte Becherspiel zu sehen“, erklärt Mathias.

Für den selbst international tätigen Saar-Magier liegt die Herausforderung bei der Straßenzauberin darin, dass immer etwas Unvorhergesehenes passieren kann: „Plötzlich können zum Beispiel die Kirchenglocken läuten oder ein Hund fängt an zu bellen“, weiß er. Selbst steht er bei der diesjährigen Ausgabe nicht auf der Bühne, denn schon mit den organisatorischen Aufgaben hat er alle Hände voll zu tun. So muss er unter anderem die Künstler betreuen und für deren Verpflegung sorgen. Zudem kümmert er sich um die Jury, Sponsoren und Medienvertreter. Und auch Dinge wie zum Beispiel wann die Gottesdienste sind oder ein parallel stattfindendes Treffen von Freunden historischer Motorräder muss er in seiner Planung berücksichtigen, damit man sich nicht in die Quere gerät. Doch die Stadt unterstütze ihn, wo immer dies möglich sei.

Hinzu kommt, dass der Student zurzeit auch noch seine Masterarbeit schreibt, deren Abgabetermin eine Woche nach dem Festival ist. Denn wie sein Vater Martin setzt Jakob Mathias neben der Zauberei auf ein zweites Standbein und möchte Lehrer werden. Er studiert Mathe und Sport, wobei er später in der Grundschule alle Fächer unterrichten muss. Die Pandemie wirbelte seine Studienpläne durcheinander. Bereits vor zwei Jahren hatte ihm nur noch die praktische Prüfung in Sport gefehlt. Doch die konnte er durch die Corona-Vorgaben an den Schulen erst jetzt absolvieren.

Auch in der Zauberei musste er umdenken. Bis auf das Förderprojekt „20-mal 1000 Euro Corona Hilfe“ für Kultur- und Kreativschaffende, für das er ein Internet-Video seiner Show produziert e, hatte er lange keinerlei Auftritte. „Ich habe deshalb nebenher im Kindergarten gearbeitet“, erklärt er. Erst 2021 konnte er wieder auf der Bühne stehen. In diesem Jahr habe er rund 20 Prozent seiner Engagements auf Kreuzfahrtschiffen der Reederei „TUI Cruises“ absolviert und war unter anderem auf den Kanaren, im Mittelmeer, Norwegen und Schweden unterwegs: „Das erste Mal, als ich wieder auf der Bühne stehen konnte, war sehr emotional“, erinnert er sich. Ende 2021 spielte er dann über Wochen hinweg abendfüllende Shows in einem Stuttgarter Theater.

Seit etwa zwei oder drei Jahren hat Mathias auch ein Duo-Programm mit Lucy, die übrigens nicht nur seit 2010 seine Bühnenpartnerin, sondern inzwischen auch seine Verlobte ist. Mit ihr hat er zudem die „Schatzinsel“-Show seines Vaters übernommen, die es bereits seit Jahrzehnten gibt: „Schon als ich 1995 geboren wurde, hat er mich für die Oma aus der Schatzkiste herbeigezaubert“, erinnert er sich grinsend.

In einer ihrer gemeinsamen Nummern zeigen Lucy und er, wie sie sich im Sandkasten kennen gelernt haben und lassen Sand aus ihren Händen rieseln. Bei einer anderen Illusion wird plötzlich eine Kiste lebendig. Weil Mathias bei der Organisation des Festivals nicht zaubern kann, unterstützt ihn seine Verlobte auch dabei.

Nach der langen Corona-Durststrecke ist nun sein Terminkalender auch in der Zeit nach dem Festival gut gefüllt: So geht er im September und Oktober mit seinem Vater auf Deutschlandtour und gibt für Kollegen Zauberseminare: „Wir sind von Ostfriesland bis Vorarlberg in 23 Städten und fahren insgesamt über 17.000 Kilometer“, sagt der Saarländer. Hinzu kommen fast jeden Tag Auftritte.

Zudem hat er eine weitere Aufgabe: Nachdem er bei der Zauber-Weltmeisterschaft 2015 den dritten Platz in der Sparte Großillusion sowie 2014 und 2017 jeweils den zweiten Platz bei der Europameisterschaft belegt hat, würde er nun bei den Vorentscheidungen zur Deutschen Meisterschaft quasi auf der „bösen Seite“ sitzen, „grimmisch gucken“ und seine Kollegen als Jurymitglied bewerten.

Bei der Bewertung der Teilnehmer in St. Wendel spielen neben Kriterien wie Qualität und Originalität auch andere Punkte eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, wie sie auf der Straße die Zuschauer anlocken und nach ihren Auftritten das Geld einsammeln. Denn die Hutkollekte sei besonders wichtig, weil die Magier für ihre Anreise und Übernachtung nur eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten.