Pandemie im Landkreis St. Wendel : Erneut steigt der Inzidenz-Wert

Dieser liegt jetzt über 140. Das St. Wendeler Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 23 Corona-Neuninfektionen.

Die Zahl der Neuinfektionen pro Tag hat sich im Landkreis St. Wendel derzeit um die 20 eingependelt. So wurden dem Gesundheitsamt am Donnerstag 23 positive Corona-Tests gemeldet. Wie dessen Sprecher berichtet, leben die Betroffenen in den Gemeinden Nohfelden (5), Oberthal (2), Tholey (4) Freisen, Marpingen, Namborn und Nonnweiler (je 1) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (8).