Zahlen von Dienstag : 23 Neuinfektionen mit Corona im Kreis St. Wendel

(Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis St Wendel Ein 93-Jähriger aus der Stadt St. Wendel ist gestorben, während er an Corona erkrankt war. Dies hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Weiterhin wurden am Dienstag 23 Neuninfektionen gemeldet. 15 Betroffene leben in der Stadt St. Wendel, drei in Nohfelden, jeweils zwei in Namborn und Tholey sowie einer in Freisen.