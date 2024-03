21 Jahre Schulsozialarbeit im Landkreis St. Wendel „Sind aus den Schulen nicht mehr wegzudenken“

Es ist kurz vor 11 Uhr, als die ersten Schüsse fallen. Wenig später sind 16 Menschen tot. Kaltblütig erschossen von einem 19-Jährigen. Es ist ein furchtbares Verbrechen, das sich am 26. April 2002 im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt abspielt. „Bis dato hat man solche Szenen vor allem aus Amerika gekannt“, erinnert sich St. Wendels Landrat Udo Recktenwald (CDU). Dieser erste Amoklauf an einer deutschen Schule sei ein Einschnitt gewesen. Ein Einschnitt, der Veränderungen nach sich ziehen musste.