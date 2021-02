Pandemie im Landkreis St. Wendel : 16 neue Corona-Fälle in der Region

16 neue Corona-Fälle in der Region

St. Wendel Außerdem meldet der Sprecher des Gesundheitsamts einen weiteren Todesfall.

Nach einem ruhigen Wochenstart ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Mittwoch wieder gestiegen. 16 positive Testergebnisse sind im St. Wendeler Gesundheitsamt registriert worden. Wie dessen Sprecher berichtet, leben die Betroffenen in den Kommunen Freisen (3), Nohfelden (1), Nonnweiler (2), Oberthal (2), Tholey (1) und St. Wendel (7).

Ein 91-jähriger Mann aus der Kreisstadt ist an beziehungsweise mit dem Virus verstorben. Er ist das mittlerweile 88. Todesopfer im Landkreis.

Es gibt einen Corona-Fall in einem Kindergarten in der Gemeinde Nonnweiler. Wie der Sprecher berichtet, wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. In der Einrichtung gelten 13 Kinder und sechs Mitarbeiter als Kontaktpersonen ersten Grades. Ihnen wurde Quarantäne angeordnet.