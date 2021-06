TV-Porträt über Richard Bermann : „Jude ist wieder ein Schimpfwort“

Eine Gedenkveranstaltung am 9. November 2018 in Saarbrücken – 80 Jahre zuvor brannten in Deutschland die Synagogen, jüdische Friedhöfe wurden geschändet, jüdische Geschäfte ausgeraubt, Wohnungen zerstört – auch im Saarland. Richard Bermann war 2018 in erster Reihe dabei, links neben der damaligen Saarbrücker Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) und rechts von Frank-Matthias Hofmann, dem Beauftragten der Evangelischen Kirchen im Saarland. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Richard Bermann hat 24 Jahre lang die Synagogengemeinde im Saarland geführt. Zu seinem 80. Geburtstag läuft ein sehenswertes TV-Porträt beim SR.

„Jude ist wieder ein Schimpfwort“, sagt Richard Bermann in dem TV-Porträt zu seinem 80. Geburtstag im Juli. „Die jüdische Gemeinschaft blickt mit Sorge in die Zukunft“, jüdisches Leben könne „oft nur unter Polizeischutz stattfinden“. Diese Sätze sagte Bermann auch 2017 bei einer Rede im saarländischen Landtag, am Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus. Beängstigend aktuell sind sie auch heute.

24 Jahre lang, bis zu seinem Rücktritt im vergangenen Oktober, hat Richard Bermann die Synagogengemeinde im Saarland geführt. Boris Penths halbstündiger Film „Eine jüdische Biografie – Richard Bermann erinnert sich“ blickt auf dessen Leben und auf das seiner Eltern: Die gehen nach der Saar-Abstimmung und dem Anschluss des Saargebiets an das Deutsche Reich 1935 nach Frankreich. Nach dem Einmarsch der deutschen Armee werden die beiden in verschiedenen Lagern interniert, der Vater in Le Vernet, die Mutter zwei Monate lang in Gurs, als „feindliche Ausländerin“, wo Menschen verhungern oder an Typhus sterben. Nach der Entlassung flieht Bermanns Mutter in den unbesetzten Süden Frankreichs, wo sie ihren Mann wiedertrifft. 1941 kommt Richard Bermann zur Welt, die Eltern sprechen mit ihm kein Wort Deutsch: Durch kein falsches Wort soll er auffallen – auch wenn er, wie Bermann bemerkt „der einzige blonde Junge in Südfrankreich war“.

Es ist eine Kindheit in Angst. Mehrmals müssen Mutter und Vater, der der Résistance angehört, vor der Verhaftung fliehen. Sie überstehen den Krieg und kehren 1947 ins Saarland zurück, um den Rest ihrer Familie zu suchen. Das Ergebnis ist erschütternd: Die Großeltern Richard Bermanns, auch Onkel und Tanten waren nach Holland geflüchtet, dort interniert und 1942 nach Auschwitz verschleppt worden. Dort sterben sie in den Gaskammern, darunter ein Cousin Richard Bermanns, der gerade erst drei Wochen alt ist. Beklemmende Momente sind das in dem Film-Porträt, das jenes Grauen mit historischen Fotos illustriert, von Wachzäunen und unzähligen Koffern der Verschleppten und Ermordeten.

Wenn Bermann von dieser Zeit erzählt, muss er kurz innehalten. Es wirkt zwangsläufig, dass die Erinnerungen und vor allem deren Wachhalten zu einem Lebensthema für ihn wurden. Als Kind erlebt er Antisemitismus, kann ihn aber noch nicht begreifen: 1948 hört er von einem anderen Jungen zum ersten Mal „Du Judensau“, sagt Bermann und vermutet, der Junge habe das zuhause aufgeschnappt, bei den Eltern oder Großeltern. Indiz für ihn genug, dass der Antisemitismus nicht mit dem NS-Regime unterging. Als Brückenschlag in die Gegenwart verweist im Film Roland Rixecker, seit 2019 Beauftragter für das jüdische Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, auf Studien, nach denen man mit einem latenten Antisemitismus bei einem Fünftel der deutschen Bevölkerung rechnen müsse. Parallel dazu zeigt der Film Momente vom Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019.

Bis heute wird Bermann angetrieben von der Sorge, dass die Namen der Opfer des Holocaust vergessen werden und die Opfer damit symbolisch gleich mit, wie er im Film sagt. Denn „es gibt für sie keine Grabstätten“. Seine Idee einer Namenstafel habe der Saarbrücker Stadtrat einst abgelehnt, weil die wohl „die Partylaune der Saarbrücker“ beeinträchtige – so sieht es Bermann heute. Er habe aber zuletzt die damalige Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) für ein Namensband vor der Synagoge der Stadt gewinnen können – sie soll im November 2021 vor dem Gebäude ihren Platz finden. Dass Bermann, den Boris Penths Film „Wächter und Mahner zugleich“ nennt, gegen Widerstände kämpfen musste, mag man sich denken. Man merkt es auch in einer kurzen Interviewpassage mit Frank-Matthias Hofmann, dem Beauftragten der Evangelischen Kirchen im Saarland. Der nennt, mit einem anerkennenden Lächeln, das kommende Denkmal am Beethovenplatz einen „beredten Beweis“ dafür, „dass Herr Bermann sich letztendlich durchzusetzen weiß. Weil es ihm um die Sache geht.“

Nach Bermanns Rücktritt leitet nun Ricarda Kunger die Synagogengemeinde Saar. Sie wünscht sich mehr Aktivität und Sensibilität in der Politik, was Hass und Antisemitismus angeht; auch Bermann treibt weiterhin Sorge um. Die Situation gerade in den sozialen Medien sei eskaliert, da trauten sich Menschen mittlerweile, „mit Klarnamen und Adresse“ zu hetzen, denn man werde ja nicht bestraft. „Die Gerichtsbarkeit sieht darüber hinweg.“ Das gelte als Bagatelle. „Und das führt dann zu solchen Dingen wie in Halle und anderswo.“