Verwaltungsrat segnet Personalie ab Saarländischer Rundfunk bekommt neuen Verwaltungsdirektor

Stephan, der in Offenbach lebt, war zuletzt Prokurist und Abteilungsleiter „Kaufmännische und zentrale Aufgaben“ bei der ARD-Gemeinschaftseinrichtung „Degeto Film GmbH“ in Frankfurt. Von 2017 bis 2019 leitete er die kaufmännische Liegenschaftsverwaltung beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Zuvor arbeitete er unter anderem für den Norddeutschen Rundfunk und das Büro der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in Hamburg. Seit mehr als zwanzig Jahren ist Martin Stephan beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt.